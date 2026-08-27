В Петербурге открыли новый корпус школы № 537

Фото: со страницы в социальной сети Александра Бельского

До 1 сентября осталось меньше недели. В Санкт-Петербурге к началу учебного года привели в порядок около 3000 школ, колледжей и детских садов. Кроме того, в этом году планируется открыть 19 новых школ и 26 детских садов. Все они возведены по высокому «петербургскому» стандарту – с бассейнами, медиатеками, спортивными центрами и большими актовыми залами.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель ЗакСа, президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский открыли новый корпус школы № 537, который был создан совместно с «Политехом».

Здесь построены два бассейна – большой и малый, два спортивных зала площадью более 500 квадратных метров каждый и стадион на улице. Новый корпус школы рассчитан на 1150 детей и подростков.

«Помню, мы начали строить пришкольные многофункциональные стадионы. Мы их 550 штук построили там, где была возможность. Мы провели освещение, чтобы до двенадцати ночи родители с детьми могли играть в футбол, баскетбол, использовать беговые дорожки. Стадионы были очень удобные и пользовались большим-большим спросом. Семьи между собой начали дружить, а то живем в человейчниках, друг друга не знаем. А на площадке с детьми — это всё совершенно по-другому», — рассказала Валентина Матвиенко.

Новая школа имеет технический профиль. Совместно с «Политехом» здесь организуют подготовку учеников к олимпиадам: будущие инженеры из числа студентов станут менторами для школьников, а учителя будут совершенствовать навыки в воркшопах вместе с научным коллективом университета. Материальная база учебного заведения включает оснащенные лаборатории, инженерные классы со станками (лазерными, фрезерными, токарными с интерактивным управлением) и площадки для аддитивных технологий. Кстати, у школы № 537 уже есть успешный опыт в этой сфере – она давно работает в тандеме с конструкторским бюро «Алмаз».

«Как отец, всегда смотрю на школу глазами родителей: насколько ребенку здесь будет интересно и комфортно, захочется ли ему после уроков остаться на секцию или кружок. В 537-й для этого возможностей действительно много: от футбола и плавания до журналистики и программирования», — сказал Александр Бельский.

«Душа просто радуется, когда видишь такую красоту, благоустроенность и такие условия для детей», — добавила Валентина Матвиенко.