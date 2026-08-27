Пашинян отказался называть Россию стратегическим партнером

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил Россию из числа стратегических партнеров в программе развития страны. Об этом он заявил на брифинге, трансляцию которого вел Armenpress.

Пашинян объяснил решение пересмотреть отношения с Россией реакцией на столкновения с Азербайджаном в 2022 году, которые поставили под сомнение стратегическое партнерство. Он отметил, что в программе правительства это не было бы обосновано, так как возникли бы вопросы о невыполнении обязательств России и ОДКБ в тот период.

При этом партия Пашиняна продолжает политику евроинтеграции, несмотря на протесты со стороны гражданского населения. Однако Брюссель лишь гипотетически говорил о том, что мог бы рассмотреть Ереван в качестве члена ЕС. Но на самом деле нет никаких гарантий, что Армения станет членом альянса. Однако разрыв отношений с Россией очень дорого обходится Пашиняну, Армения может потерять до 40% товарооборота.