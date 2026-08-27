Долг Блиновской снова вырос: налоговая нашла недоимку по вкладам за 2023 год

Суд признал еще один долг блогера Блиновской перед ФНС на почти 16 тысяч рублей. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы признал еще один долг блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской перед ФНС на почти 16 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать обоснованным требование УФНС России по Кировской области в размере 15556 руб. и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника», - говорится в материалах дела.

Уточняется, что требование к Блиновской было рассмотрено без проведения судебного заседания и вызова лиц, фигурирующих в деле о банкротстве. Согласно заявлению налоговой, в реестр требований кредиторов был включен долг Блиновской по вкладам блогера за 2023 год.

Ранее KP.RU сообщал, что Елена Блиновская была осуждена за уклонение от уплаты налогов с использованием искусственной схемы дробления бизнеса. Она же использовалась для легализации незаконно полученных средств. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты Блиновской, оставив приговор в силе.