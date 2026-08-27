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НовостиОбщество27 августа 2026 13:28

Долг Блиновской снова вырос: налоговая нашла недоимку по вкладам за 2023 год

Суд признал еще один долг блогера Блиновской перед ФНС на почти 16 тысяч рублей
Мария МАМАЕВА
Суд признал еще один долг блогера Блиновской перед ФНС на почти 16 тысяч рублей. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Суд признал еще один долг блогера Блиновской перед ФНС на почти 16 тысяч рублей. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы признал еще один долг блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской перед ФНС на почти 16 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать обоснованным требование УФНС России по Кировской области в размере 15556 руб. и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника», - говорится в материалах дела.

Уточняется, что требование к Блиновской было рассмотрено без проведения судебного заседания и вызова лиц, фигурирующих в деле о банкротстве. Согласно заявлению налоговой, в реестр требований кредиторов был включен долг Блиновской по вкладам блогера за 2023 год.

Ранее KP.RU сообщал, что Елена Блиновская была осуждена за уклонение от уплаты налогов с использованием искусственной схемы дробления бизнеса. Она же использовалась для легализации незаконно полученных средств. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты Блиновской, оставив приговор в силе.