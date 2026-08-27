Мендель назвала принудительную мобилизацию на Украине бесчеловечной Фото: REUTERS.

Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала принудительную мобилизацию на Украине уродливой и бесчеловечной, прокомментировав инцидент в одном из продуктовых магазинов Одессы, куда военкомы загнали мужчину, после чего за него вступились сотрудники торговой точки.

По ее словам, принудительная мобилизация в ВСУ приобрела отвратительные формы: за обычными мужчинами охотятся на улицах, в магазинах, а иногда даже дома.

"Это уродливо, бессмысленно и глубоко бесчеловечно", — написала она в соцсети X.

Как писал сайт KP.RU, ранее Мендель отметила, что украинцы продолжают массово покидать страну из-за бесчеловечной насильственной мобилизации. Она подчеркнула, что действия киевского режима привели не только к массовому бегству граждан Украины за рубеж, но и к огромной коррупции в стране.