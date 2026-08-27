Сын генерала Ратко Младича подтвердил его смерть Фото: REUTERS.

Сын бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича подтвердил его смерть. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, информация точна», - сообщил Дарко Младич на вопрос о смерти его отца.

Ранее появилась информация о смерти бывшего командующего армией боснийских сербов. Ему было 83 года.

Младич возглавлял армию Республики Сербской во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным по десяти пунктам обвинения, включая геноцид в Сребренице, военные преступления и преступления против человечности, и назначил пожизненное заключение. В 2021 году апелляционная палата оставила приговор в силе.

Сайт KP.RU писал, что в мае МИД России раскритиковал отказ Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов досрочно освободить тяжелобольного Младича.