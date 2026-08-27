Названа причина, почему Киев убежден в своей безнаказанности Фото: REUTERS.

Россия предупреждает ВСУ, но Киев считает это залогом безнаказанности и продолжает атаки. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев (ИС «Вести»). Он выступил за то, чтобы РФ вела себя жестче с киевским режимом.

«Каждый раз, когда мы отвечаем лишь словами на их действия, они воспринимают это как знак того, что можно продолжать, и что Россия не ответит. Какие бы предупреждения ни звучали, это не меняет их главного курса», — резюмировал Соловьев. Он подчеркнул, что можно действовать некровопролитным путем, но важно парализовать волю противника.

Напомним, МИД РФ заявил, что теракты ВСУ против мирного населения и гражданских объектов России затрудняют дипломатическое урегулирование конфликта. Также в Минобороны отмечали, что наносят удары возмездия за преступные действия киевского режима. При этом такие удары по ВПК Украины будут только нарастать.