Уехавшая актриса Мария Шалаева заговорила о возможном возвращении в страну

Уехавшая актриса Мария Шалаева заговорила о возможном возвращении в Россию Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Актриса Мария Шалаева, переехавшая во Францию в 2022 году, допустила возможность возвращения в Россию. Об этом артистка рассказала в личном блоге.

Шалаева призналась, что жизнь после эмиграции оказалась связана с тревогой и неопределенностью. По ее словам, адаптация проходила постепенно: первоначальная эйфория со временем сменилась ощущением потери привычных ориентиров и страхами.

«Дорог много. И даже обратная всегда есть», — заявила актриса, отвечая на вопросы подписчиков о возможном возвращении в Россию.

При этом конкретных планов переехать обратно Шалаева пока не озвучила. Она добавила, что уже сталкивалась с состоянием, которое сравнила с нахождением «в тумане», хотя не знает, приведет ли оно в дальнейшем к депрессии.

Похожая история этим летом произошла с актрисой Анной Старшенбаум, которая ранее вместе с семьей перебралась в Таиланд. В июле артистка вернулась в Москву по важному личному поводу. Незадолго до этого стало известно, что Старшенбаум тайно вышла замуж за Даниила Наумова. При этом окончательно переезжать обратно в Россию семья не планировала.