Сыну доцента МГУ Каменевой предъявили обвинения в ее убийстве Фото: Ольга ЮШКОВА.

17-летнему сыну доцента МГУ Анны Каменевой предъявили обвинение в убийстве матери группой лиц. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По факту убийства возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержан сын убитой. Ему предъявили обвинения», — отмечается в сообщении от источника.

До этого стало известно, что тело женщины с ножевыми ранениями нашли 26 августа в ее загородном доме в Жуковке на Рублевке. Главными подозреваемыми по делу оказались ее 17-летний сын и его близкий друг. Они задержаны и находятся в изоляторе.

Ранее KP.RU рассказал, что cледователи Подмосковья расследуют гибель 43-летней Анны Каменевой, вдовы бывшего вице-премьера Дагестана, которая работала в системе МГУ более 18 лет и с 2011 года была доцентом кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ.