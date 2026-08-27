Додик назвал смерть Младича в тюрьме умышленным убийством Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава правящей партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик в интервью телеканалу Informer заявил, что смерть бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича в заключении в Гааге является умышленным убийством.

"Это действительно убийство, потому что все указывало на плохое здоровье [Младича] и это был спланированный акт, который должен был привести к трагическому исходу", - сказал политик.

Как писал сайт KP.RU, сын Младича подтвердил смерть бывшего командующего армией боснийских сербов.

27 августа стало известно о смерти бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. Ему было 83 года. Он скончался в центре содержания ООН в Гааге, где отбывал пожизненное заключение.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приговор Ратко Младичу лицемерным после оправдания других участников конфликта в Югославии.