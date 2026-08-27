MAZ: Два человека погибли после нападения неизвестного в школе под Берлином Фото: REUTERS.

Недалеко от Берлина в городе Гозен-Ной-Циттау два человека погибли в результате нападения неизвестного в средней школе, подозреваемый задержан. Об этом сообщила газета Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) со ссылкой на источники.

В публикации отметили, что среди жертв 30-летний мужчина, который пытался предотвратить нападение, а также 18-летняя девушка. Подозреваемому 19 лет, он является бывшим парнем погибшей.

Уточнялось, что сигнал тревоги поступил на пульт полиции около 13:45 по местному времени. На данный момент на месте ЧП работают правоохранители и спасатели, район вокруг школы оцеплен. Задействованы два спасательных вертолета.

Как писал сайт KP.RU, вечером 25 июля в Берлине автомобиль совершил наезд на толпу людей. В полиции заявили, что за рулем был член исламистской группировки.

Первоначально было известно о минимум одном погибшем при инциденте. Еще порядка 15 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу.