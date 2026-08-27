Швеция выделила дополнительные $28,36 млн на поддержку ВСУ Фото: REUTERS.

Швеция выделила Украине дополнительные 28,36 млн долларов на военную поддержку, прежде всего в сфере противовоздушной обороны. Об этом сообщило правительство королевства.

Средства направят в несколько международных фондов и инициатив. Около 14 млн долларов из этой суммы получит американская программа Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), которая работает под управлением НАТО.

Через этот механизм США предоставляют Украине приоритетные пакеты американского вооружения, оплачиваемые союзниками и странами-партнерами. В них входят в том числе системы ПВО и боеприпасы.

Для Швеции это уже пятый взнос в PURL. После новой выплаты общая сумма, направленная Стокгольмом в рамках инициативы, достигла 552 млн долларов.

Немногим ранее посол России в Швеции Сергей Беляев сообщил, что общий объем средств, выделенных Стокгольмом Украине с 2022 года, превысил 16 млрд долларов. Дипломат отмечал, что Швеция продолжает наращивать как военную, так и финансовую поддержку Киева. Значительная часть помощи приходится на вооружения и связанные с ними программы.