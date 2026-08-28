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НовостиПолитика28 августа 2026 4:01

Военкор Стешин: ВСУ добивают раненых дронами на передовой

Также ВСУ любят дождаться эвакуационную группу и устроить на нее засаду
Авторы (2):
Дмитрий СТЕШИН
Сергей ГАПЧУК
Военкор Стешин: ВСУ добивают раненых дронами на передовой

Военкор Стешин: ВСУ добивают раненых дронами на передовой

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Военный корреспондент KP.RU Дмитрий Стешин, побывавший в военном госпитале недалеко от линии боевого соприкосновения, сообщил, что украинские боевики пытаются добить раненых российских военнослужащих.

"Точное местоположение раненого сообщают очень редко. Не дают точку, координаты. Лишь примерно", - приводит он слова бойца с позывным "Султан".

Он пояснил, что если противник услышит в радиоэфире, что где-то лежит раненый, сразу начинает "разбирать" его дронами, добивать.

"Султан" подчеркнул, что также националисты ВСУ любят дождаться эвакуационную группу и устроить на нее засаду.

Как писал сайт KP.RU, националисты не щадят и своих военнослужащих. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что боевики ВСУ добивают своих сослуживцев, которые пытаются эвакуироваться, будучи ранеными. Он уточнил, что в районе Волчанска после поднятия над траншеей белой ткани раненым украинским военным по нему был осуществлен сброс с украинского беспилотника. В районе Лозовой трое тяжелораненых боевиков вышли на связь на открытых частотах по радиостанции и запросили эвакуацию, после чего прилетел дрон ВСУ и добил их.