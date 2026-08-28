Военкор Стешин: ВСУ добивают раненых дронами на передовой Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Военный корреспондент KP.RU Дмитрий Стешин, побывавший в военном госпитале недалеко от линии боевого соприкосновения, сообщил, что украинские боевики пытаются добить раненых российских военнослужащих.

"Точное местоположение раненого сообщают очень редко. Не дают точку, координаты. Лишь примерно", - приводит он слова бойца с позывным "Султан".

Он пояснил, что если противник услышит в радиоэфире, что где-то лежит раненый, сразу начинает "разбирать" его дронами, добивать.

"Султан" подчеркнул, что также националисты ВСУ любят дождаться эвакуационную группу и устроить на нее засаду.

Как писал сайт KP.RU, националисты не щадят и своих военнослужащих. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что боевики ВСУ добивают своих сослуживцев, которые пытаются эвакуироваться, будучи ранеными. Он уточнил, что в районе Волчанска после поднятия над траншеей белой ткани раненым украинским военным по нему был осуществлен сброс с украинского беспилотника. В районе Лозовой трое тяжелораненых боевиков вышли на связь на открытых частотах по радиостанции и запросили эвакуацию, после чего прилетел дрон ВСУ и добил их.