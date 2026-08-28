"Необъяснимым образом чует людей": Военкор KP.RU рассказал о боевом "овчаре", спасающем раненых бойцов

Военкор Стешин: Пес Тайфун спасает раненых российских бойцов Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Военный корреспондент KP.RU Дмитрий Стешин, который побывал в военном госпитале рядом с линией боевого соприкосновения и пообщался с членами эвакуационной группы, рассказал, как немецкая овчарка по кличке Тайфун помогает спасать раненых российских бойцов.

Военкор отметил, что Тайфун тоже член медицинской эвакуационной группы. У пса есть штатное место в квадроцикле, которое он потом уступает раненому.

Хозяин Тайфуна - боец с позывным "Султан" - сообщил, что немецкие овчарки – самообучаемы, они быстро понимают ситуацию, определяют, что от них требуется, и начинают работать "по профилю".

"Он слышит дроны, как никто. Вот этот высокочастотный визг винтов. Уши торчком, начинает суетиться, подвизгивать. Если ты не уделяешь его сигналам внимания – прихватит за край штанины", - рассказывает "Султан".

Военкор уточнил, что главная задача Тайфуна состоит в поисках раненого, которая в условиях современной войны, превращается в практически нерешаемую задачу.

Тайфун необъяснимым образом чует людей. Понимает, что человек в беде. Добирается до раненого, лижет ему лицо: "мы здесь!" И уходит за нами, приводит на точку. Он – наш штатный боец", - пояснил "Султан".

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