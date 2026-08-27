Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом и намерен встретиться с Путиным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает агентство БелТа.

Ранее Лукашенко заявил, что в ближайшее время он встретится с российским лидером Владимиром Путиным, а также председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В свою очередь, белорусское издание подтвердило намерение президента Белоруссии встретиться с российским лидером.

Отмечается, что главы государств могут обсудить ключевые направления двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы региональной и международной повестки, а также тему безопасности.

Кроме того, во время встречи Мишустина с белорусским лидером в центре внимания будут практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов.

Сайт KP.RU писал, что Лукашенко наградил председателя правительства РФ Михаила Мишустина и первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова орденом Дружбы народов.