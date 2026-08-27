В кабмине озвучили задачу по критической инфраструктуре РФ: ее нужно выполнить, чтобы предприятия работали непрерывно

Мантуров назвал общей задачей снижение уязвимости критической инфраструктуры Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что общей задачей является снижение уязвимости критической инфраструктуры от вражеских атак, что поддержит непрерывную работу базовых для экономики страны предприятий.

"Наша общая задача - снизить уязвимость объектов критической инфраструктуры", - сказал он на заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики.

По словам вице-премьера, это позволит поддерживать непрерывную работу предприятий, базовых для экономики, жизнеобеспечения и нацбезопасности. Будем использовать для этого различные механизмы, заключил Мантуров.

Как писал сайт KP.RU, ранее Мантуров сообщил, что указ президента РФ по критической инфраструктуре не подразумевает национализации или изменении формы собственности, он говорит о вхождении государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности.