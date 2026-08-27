17-летний сын вдовы вице-премьера Дагестана арестован по делу о ее убийстве Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Тверской суд Москвы арестовал 17-летнего сына вдовы вице-премьера Дагестана и доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой по уголовному делу о ее убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Подросток отправлен под стражу до 25 октября.

Ранее KP.RU сообщал, что тело Анны Каменевой с ножевыми ранениями было обнаружено 26 августа в ее загородном доме на территории деревни Жуковка на Рублевке.

Главным подозреваемым по делу стал близкий друг сына погибшей, который скрылся с места преступления. Его местонахождение устанавливается. Следствие предполагает, что 17-летний сын Каменевой также может быть причастен к убийству, однако мотивы расправы над женщиной пока не ясны.