Онколог объяснил, почему рак часто находят слишком поздно Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Диагноз «рак» нередко становится громом среди ясного неба именно потому, что на ранних этапах болезнь почти не подает сигналов. Врачи констатируют запущенную стадию, хотя пациент еще вчера чувствовал себя вполне сносно. Об этом aif.ru рассказала онколог Виолетта Пурцхванидзе.

Опухоль устроена коварно: она долго не мешает привычной жизни человека, а первые признаки легко спутать с усталостью или простудой. По словам эксперта, такая маскировка сбивает с толку и пациентов, и терапевтов, которые ищут банальные причины недомогания.

Люди часто затягивают с визитом из-за страха услышать приговор или из-за нехватки времени на очереди в поликлиниках. Онколог отмечает, что многие просто не знают, на какие изменения в организме стоит обращать внимание всерьез.

Врачи общей практики работают в жестком цейтноте, и им сложно искать редкую патологию среди десятков стандартных жалоб. Пурцхванидзе подчеркивает, что даже опытный специалист может пропустить тревожный симптом, если тот не вписывается в привычные шаблоны.

К тому же, современные скрининги охватывают не все виды рака, а сложные процедуры часто требуют долгого согласования. Пока человек проходит обследования, время для раннего вмешательства может быть упущено.

При этом снизить риск даже наследственного рака можно. Онколог Александр Серяков пояснил, что при выявлении генетических мутаций человеку необходимо регулярно проходить медицинские обследования. Его слова приводит «Царьград».