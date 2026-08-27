Будет ли бабье лето в Москве? Синоптик дала ответ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Начало осени в столичном регионе обещает быть по-летнему теплым. Синоптик Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru сообщила, что в первые дни сентября воздух может прогреться до плюс 25 градусов.

Специалист отметила, что в конце августа температура начнет постепенно повышаться. Она уточнила, что в начале сентября осадков будет немного. По словам Поздняковой, 1 и 2 числа столбики термометров могут подняться до отметки в +25 градусов.

Отвечая на вопрос о бабьем лете, синоптик подчеркнула, что пока это остается открытым вопросом. Она пояснила, что долгосрочные прогнозы не дают уверенности, что аналогичное тепло вернется в середине месяца. Однако специалист добавила, что прогноз погоды корректируется ежедневно, поэтому ситуация может измениться. Пока же она посоветовала ориентироваться на первую пятидневку сентября.

При этом синоптик Александр Ильин считает, что бабье лето придет в Москву в середине сентября. Специалист уточнил, что в этом году теплая погода осенью будет радовать жителей столицы не долго.