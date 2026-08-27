Военкор Коц призвал отобрать у Армении скидку на российские энергоносители. Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

России стоит лишить Армению скидки на энергоносители после слов премьер-министра республики Никола Пашиняна о стратегическом партнерстве двух стран. Такое мнение выразил военный корреспондент KP.RU Александр Коц в своем канале в "Максе".

Военкор отреагировал на заявление Пашиняна, который усомнился в возможности называть отношения Еревана и Москвы стратегическим партнерством после событий сентября 2022 года. Армянский премьер связал свою позицию с действиями России и ОДКБ во время конфликта с Азербайджаном.

Коц напомнил, что Нагорный Карабах не входил в состав Армении, а обязательства ОДКБ предусматривают помощь в случае нападения непосредственно на территорию государства-участника. По мнению военкора, ответственность за потерю непризнанной республики Пашинян теперь пытается переложить на Москву.

«Раз мы теперь с Пашиняном теперь не стратегические партнеры, то может быть пора уже отобрать у него скидку на наши энергоносители?» — написал Коц.

Сам Пашинян 27 августа заявил, что после событий 2022 года у него возникают вопросы к формулировке о стратегическом партнерстве Армении с Россией. Ранее глава армянского правительства говорил о трансформации отношений с Москвой на фоне сближения Еревана с Азербайджаном и Турцией. В последние месяцы власти республики также активизировали курс на развитие отношений с Евросоюзом.