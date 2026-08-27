Прорыв линии обороны ВСУ, признание ошибок фон дер Ляйен и предупреждения России в адрес Лондона: главные события 27 августа

Герасимов заявил о прорыве обороны ВСУ в районах Славянска и Краматорска, фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Бойцы Южной группировки российских войск прорвали первую линию обороны ВСУ в районе Славянска и Краматорска в ДНР, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Генерал отметил, что российские бойцы, действуя на обширном фронте протяжённостью примерно 160 километров и проводя одновременные атаки по различным направлениям, сумели прорвать первый оборонительный рубеж ВСУ в районе Славянско-Краматорского укрепрайона на отдельных участках.

Кроме того, Герасимов подчеркнул, что ключевой стратегической целью для киевского режима в настоящее время остаётся удержание контроля над оставшейся территорией Донбасса.

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