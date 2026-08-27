Додик заявил о желании встретиться с Путиным осенью. Фото: Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик планирует приехать в Россию в конце сентября и рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом политик сообщил в соцсети X.

О предстоящей поездке Додик рассказал после встречи с послом России в Боснии и Герцеговине Игорем Калабуховым. Стороны обсудили двусторонние отношения, экономическое сотрудничество и политическую ситуацию в регионе и мире.

«Мы подтвердили, что в конце сентября я возглавлю делегацию РС, которая будет находиться в Москве, и встречусь с президентом Владимиром Путиным, продолжим разговоры, которые вели в мае этого года в ходе визита в Москву», — написал Додик.

Политик также заявил о поддержке России и ее курса на сохранение государственных и национальных ценностей. По его мнению, происходящее на Украине представляет собой не только конфликт Москвы и Киева, но и противостояние России с частью Евросоюза.

В мае Додик принял участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. После поездки он заявил, что гордится присутствием на мероприятиях 9 Мая и подчеркнул значение исторических связей России и сербского народа. В июне политик также говорил, что западные страны пытаются сократить контакты Республики Сербской с Москвой, однако отношение сербов к России остается неизменным.