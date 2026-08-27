ВС РФ поразили промышленное предприятие ВСУ в Великой Александровке Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России поразили промышленное предприятие в Великой Александровке, где производились разведывательно-ударные роботизированные комплексы «Лють». Об этом сообщило Минобороны РФ.

Еще одной целью российских военных стал транспортно-логистический центр в Броварах Киевской области. По данным оборонного ведомства, объект использовался для хранения комплектующих для беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Другие подробности ударов и данные о масштабах повреждений в Минобороны не привели.

Двумя днями ранее ВС РФ нанесли удары по месту подготовки и запуска дальнобойных ракет «Фламинго». Также были поражены предприятие ВПК, склады боеприпасов и логистические центры. Под удар попали объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ.