Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 августа 2026 15:50

ВС РФ поразили промышленное предприятие ВСУ в Великой Александровке

ВС РФ нанесли высокоточные удар по военному объекту ВСУ в четверг, 27 августа
Марк СОКОЛОВ
ВС РФ поразили промышленное предприятие ВСУ в Великой Александровке

ВС РФ поразили промышленное предприятие ВСУ в Великой Александровке

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России поразили промышленное предприятие в Великой Александровке, где производились разведывательно-ударные роботизированные комплексы «Лють». Об этом сообщило Минобороны РФ.

Еще одной целью российских военных стал транспортно-логистический центр в Броварах Киевской области. По данным оборонного ведомства, объект использовался для хранения комплектующих для беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Другие подробности ударов и данные о масштабах повреждений в Минобороны не привели.

Двумя днями ранее ВС РФ нанесли удары по месту подготовки и запуска дальнобойных ракет «Фламинго». Также были поражены предприятие ВПК, склады боеприпасов и логистические центры. Под удар попали объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ.