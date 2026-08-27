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НовостиОбщество27 августа 2026 16:24

Ногти как индикатор здоровья: что важно знать

Врач Кызымко: Изменения на ногтях человека могут говорить о заболеваниях
Елизавета БУБНОВА
Врач Кызымко: Изменения на ногтях человека могут говорить о заболеваниях

Врач Кызымко: Изменения на ногтях человека могут говорить о заболеваниях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Изменения на ногтях человека могут говорить о нехватке полезных элементов в организме или заболеваниях. Об этом РИАМО рассказала дерматовенеролог Мария Кызымко.

«Современная медицина рассматривает изменения ногтей как симптом, который может указывать на широкий спектр заболеваний. <...> Бледные ногти могут быть признаком анемии, чаще всего железодефицитной, нарушения периферического кровообращения или сердечной недостаточности», - сказала эксперт.

По словам специалиста, желтые ногти, например, часто связаны с грибковой инфекцией, а также встречаются при заболеваниях легких или эндокринных нарушениях. Белые полосы могут указывать на дефицит в организме белка или цинка. В таком случае нужно обратиться к специалисту, а не принимать витамины самостоятельно.

Как KP.RU писал ранее, эпидемия ожирения стала социально-экономической проблемой. Бюджет пациентов не позволяет есть овощи и качественный белок.