Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в РФ с рабочим визитом Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает БЕЛТА.

В Москве у белорусского лидера запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны намерены обсудить вопросы обеспечения безопасности, а также актуальные темы региональной и международной повестки.

Кроме того, Лукашенко встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Одной из главных тем станут торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран.

За несколько дней до поездки Лукашенко заявил, что намерен встретиться с Путиным и Мишустиным и обсудить с ними вопросы российско-белорусского взаимодействия. По словам белорусского лидера, на уровень президентов планировалось вынести в том числе темы, которые не удастся согласовать на других уровнях.

Ранее Лукашенко наградил Мишустина и первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова орденами Дружбы народов. Награды были присуждены за значительный вклад в укрепление мира и дружественных отношений между Россией и Белоруссией, а также развитие экономического сотрудничества.