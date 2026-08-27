Курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с февраля 2026 года Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Официальный курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с 11 февраля 2025 года. Уточняется, что он был повышен на 2 рубля и 1,01 копейку, до 100,2998 рубля.

Стало известно, что Центральный банк России на 28 августа также установил официальный курс доллара на уровне 85,9541 рубля. Этот показатель, в сравнении с предыдущим, увеличился на 1 рубль и 67,21 копеек.

Согласно данным торгов, курс евро на российском межбанковском рынке также превысил 100 рублей. По состоянию на 11:01 по мск, он вырос на 1,69%, достигнув отметки в 100,006 рубля. При этом курс доллара повысился 1,65%, до уровня в 85,79 рубля.

Ранее KP.RU сообщал, что Национальный банк Белоруссии скорректировал валютные курсы на 27 августа. 1 доллар США был равен 3,0046 белорусского рубля, 1 евро - 3,5051 белорусского рубля, 100 российских рублей - 3,5832 белорусского рубля.