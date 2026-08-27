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НовостиВ мире27 августа 2026 17:42

Трамп выразил уверенность, что Россия не намерена нападать на НАТО

Трамп заявил, что не видит оснований для беспокойства на фоне заявлений о якобы планах России нападать на НАТО
Мария МАМАЕВА
Трамп выразил уверенность, что Россия не намерена нападать на НАТО

Трамп выразил уверенность, что Россия не намерена нападать на НАТО

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия не намерена нападать на территорию стран НАТО. Об этом он заявил в интервью порталу Axios.

По словам Трампа, ранее он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У меня были с ним (Путиным - прим. ред.) хорошие переговоры. Он не станет атаковать территорию НАТО», - высказался Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Как подчеркнул глава Белого дома, он не видит никаких оснований для беспокойства по данному вопросу. Трамп также не стал комментировать вопрос о том, передал ли какие-то сведения на эту тему директор ЦРУ Джон Рэтклифф, ранее посетивший Россию.

Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии у Москвы намерений воевать с НАТО и странами Европы. РФ, по словам главы государства, также не намерена вмешиваться в их внутренние дела.