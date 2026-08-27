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НовостиПроисшествия27 августа 2026 17:44

Силы ПВО России в течение дня сбили 39 украинских беспилотников

Российские войска отразили атаку киевского режима в течение суток
Вениамин ЗАХАРОВ
Силы ПВО России в течение дня сбили 39 украинских беспилотников

Силы ПВО России в течение дня сбили 39 украинских беспилотников

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве ответили, что дроны были сбиты в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО.

Беспилотники ликвидировали над территориями Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями, а также Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.