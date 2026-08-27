Россиянам рассказали, куда не стоит ехать на отдых осенью Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Турэксперт Наталья Ансталь рекомендовала российским туристам отказаться от поездок в некоторые страны Азии, а также на Филиппины, Мальдивы и в Бразилию этой осенью. Причиной названы высокие риски природных катаклизмов, которые могут испортить отдых. Такую информацию специалист предоставила в беседе с «Абзацем».

По словам Ансталь, в азиатских странах путешественников могут поджидать мощные тайфуны и сезонные муссоны. Особенно это касается Вьетнама, где в центральных регионах, включая Дананг и Хойан, с сентября по ноябрь вероятность штормов крайне велика. Курорт Нячанг также может пострадать от стихии, но в меньшей степени.

Специалист также предупредила о сезоне дождей в Непале, который начинается в сентябре и способен вызвать опасные селевые потоки в горах. Что касается Бразилии, там возможны как засухи, так и паводки, однако это направление не пользуется массовым спросом у россиян. Ансталь отметила нестабильность погоды на Филиппинах и Мальдивах, поэтому эти страны тоже попали в список нерекомендованных.

Напомним, что разрушительное наводнение на границе Непала и Китая произошло утром 26 августа. Причиной стал сход снежно-каменной лавины со стороны Тибета, спровоцировав резкий подъем уровня воды в реках Бхоте-Коши и Трисули.