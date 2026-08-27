NYT: Саудовская Аравия готовится к новому витку войны с хуситами в Йемене Фото: REUTERS.

Саудовская Аравия готовится к возможному возобновлению масштабных боевых действий против йеменского движения «Ансар Аллах». Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Эр-Рияд предпочел бы избежать новой войны с хуситами, однако рассматривает военный сценарий на случай дальнейшей эскалации. Одним из вариантов ответа могут стать авиаудары по территории Йемена.

Саудовский чиновник заявил газете, что королевство намерено защищать себя «всеми необходимыми средствами». При этом аналитики считают полное военное поражение хуситов маловероятным. Возможной целью Эр-Рияда может стать ослабление движения и его принуждение к переговорам на более выгодных для Саудовской Аравии условиях.

NYT отмечает, что новый виток конфликта в Йемене способен открыть еще один фронт в противостоянии США и Ирана.

Немногим ранее хуситы нанесли удары беспилотниками по аэропорту Наджрана и объекту Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Представители движения заявили о проведении двух отдельных операций. До этого «Ансар Аллах» сообщало об атаке на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в провинции Джизан.

В июле хуситы объявили о завершении периода деэскалации с Саудовской Аравией. В движении обвинили Эр-Рияд в ударах по аэропорту Саны и предупредили о возможном ответе. До этого отношения сторон несколько лет оставались относительно стабильными после снижения интенсивности боевых действий.