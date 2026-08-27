Две пострадавшие при атаке на автобус в Севастополе скончались в реанимации

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Фото: Алена Бжахова/ТАСС

Две женщины, получившие ранения в результате атаки ВСУ на автобус в Севастополе, скончались в реанимации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сегодня в реанимации скончались две жительницы Севастополя, пострадавшие при падении сбитого БПЛА на автобус в Севастополе. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким», - написал он в мессенджере MAX.

Как сообщил Развозжаев, шесть пострадавших были переведены в ожоговый центр Симферопольской клинической больницы после лечения в отделениях хирургии и травматологии. Также в медучреждение планируют перевести еще одну пострадавшую 18-летнюю девушку как только она придет в подходящее для этого состояние.

Сейчас в больнице остается 16-летний подросток. Его состояние стабильно, врачи оказывают юноше необходимую медпомощь.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали автобус в Севастополе 22 августа. В результате удара погибли два человека, еще 10 человек получили ранения.