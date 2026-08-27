Мерц: Расследование инцидента с дроном в Лейпциге еще продолжается Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что расследование инцидента с дроном в районе аэропорта Лейпциг/Галле еще продолжается. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RTL.

«Мы должны это узнать. Мы можем это установить, мы продвинулись довольно далеко. И затем мы должны будем также соответствующим образом отреагировать», - заявил канцлер ФРГ в беседе с журналистами.

Мерц не стал отвечать на вопрос о том, кто стоит за попыткой атаки беспилотника на аэропорт. При этом политик признал, что однозначно установить организатора инцидента пока что не удалось. Результаты расследования будут объявлены после того, как у властей Германии будет достаточно достоверных данных.

Ранее KP.RU сообщал, что полиция ФРГ нашла уже третий дрон у аэропорта Лейпциг/Галле. Один из них якобы мог содержать взрывчатку. Напомним, первый дрон был замечен 4 августа поздно вечером рядом с украинским грузовым самолетом Ан-24.