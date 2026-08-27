AP: Европа столкнулась с запредельно критическим уровнем дефицита ракет Patriot Фото: REUTERS.

Страны Европы столкнулись с «запредельно критическим» уровнем дефицита ракет для систем Patriot. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Согласно заявлению неназванного американского чиновника, дефицит современных ракет-перехватчиков в Европе усиливает опасения, связанные с уязвимостью стран НАТО. Представитель альянса подтвердил, что американские силы в Европе имеют ограниченное количество данных ракет.

Издание отмечает, что это связано с переброской запасов США из Европы на Ближний Восток в связи с американо-иранским конфликтом. В ходе боевых действий Штаты израсходовали значительное количество ракет, в том числе Patriot, отражая атаки Ирана.

Ранее KP.RU сообщал, что Еврокомиссия пока не разрешила киевскому режиму закупать у США средства противовоздушной обороны Patriot на деньги из программы военного финансирования ЕС. Как уточнили в Брюсселе, транш предусматривает правило «покупай только европейское».