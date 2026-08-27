МИД РФ возложил ответственность за произошедшее с Младичем на МОМУТ. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, отказывавший боснийско-сербскому генералу Радко Младичу в гуманном обращении, несет полную ответственность за произошедшее с ним. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"Нарочитое пренебрежение элементарными правилами беспристрастности и справедливого обращения с осужденными в угоду политическим мотивам навсегда останется частью незавидного наследия ОМ, который несет всю полноту ответственности за произошедшее с Радко Младичем", - сообщили в ведомстве.

Ранее 27 августа стало известно о смерти Младича в возрасте 83 лет. Генерал скончался в центре содержания ООН в Гааге, где отбывал пожизненное заключение.

Напомним, в 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным по десяти пунктам обвинения, а в 2021 году апелляционная палата оставила приговор в силе.

При этом несколькими месяцами ранее МИД РФ критиковал отказ досрочно освободить тяжелобольного Младича, чьи родственники добивались его перевода в Сербию.