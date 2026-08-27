На Украине в Киевской области повреждены крупнейшие склады и логистические хабы Фото: REUTERS.

В Киевской области Украины повреждены крупнейшие склады и логистические хабы. Об этом вечером в четверг, 27 августа, сообщает украинское издание «Страна».

Согласно источнику, в результате взрывов на объектах в Броварах были повреждены логистические хабы и 3PL-операторы. Над ними наблюдается густой дым. В столице Украины также действует воздушная тревога.

В течение дня о взрывах в Киеве сообщалось уже несколько раз. Предупреждения об опасности также вводилось 11 раз.

Ранее KP.RU сообщал, что ночью 27 августа в нескольких областях Украины ввели режим воздушной опасности. Сирены прозвучали в Киеве, Одессе и других городах. В украинской столице также были слышны взрывы, как и в Черноморске, Рени и Кривом Роге.