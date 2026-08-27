Стало известно, кто охотился за записями из квартиры Эпштейна: след ведёт в Израиль

Журналист Херш утверждает, что ФБР задержала агента Израиля при установке записывающей аппаратуры в квартире Эпштейна. Фото: REUTERS.

Сотрудники ФБР задержали агента израильской разведки «Моссад» при попытке тайно установить прослушку и камеры видеонаблюдения в квартире скандального финансиста Джеффри Эпштейна в Нью-Йорке. Такую информацию обнародовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Агенту поручили прилететь в Нью-Йорк, купить доступные в продаже устройства прослушивания и камеры и тайно установить их в одной из комнат квартиры Эпштейна», — написал Херш в своем блоге на платформе Substack.

Херш уточняет, что была задействована высокотехнологичная аппаратура, с которой агент обучался работать при прохождении подготовки в «Моссаде». При этом журналист не имеет информации о том, предоставлял ли сам Эпштейн записи или видеоматериалы ФБР или Израилю.

Ранее в файлах Эпштейна нашлись сведения о том, что принадлежащее ему здание в Нью-Йорке, где селили моделей и гостей финансиста, оборудовали системой видеонаблюдения израильские спецслужбы. Это дало новый повод говорить о связях миллионера-педофила с «Моссадом» и о компромате, который он собирал для сильных мира сего.

Версия о том, откуда у Эпштейна взялись большие деньги и кто подарил ему особняки и самолёт «Лолита-экспресс», здесь на KP.RU.

Напомним, гражданин России Джон Дуган, вывезший архивы Эпштейна из США, рассказал KP.RU, что за сетью сексуального рабства стояла израильская разведка, а цель магната была куда опаснее, чем кажется.