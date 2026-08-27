Торговое судно затонуло в зоне Румынии в Чёрном море после пожара

В море в исключительной экономической зоне Румынии затонуло торговое судно. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двенадцать человек спасены с затонувшего в исключительной экономической зоне Румынии в Чёрном море торгового судна. Об этом информирует румынское агентство Аджерпрес.

Речь идёт о судне под флагом Доминиканской Республики. На нём вспыхнул пожар, после чего судно затонуло.

«Около 19:00 сотрудники пограничной полиции из береговой охраны получили от Координационного центра по спасению на море в Констанце сообщение о пожаре на борту торгового судна, находящегося в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 20 морских милях к юго-востоку от Сфынтул-Георге», — приводится в публикации сообщение береговой охраны.

Спасательная операция длилась до 21.00, спасены все люди, находившиеся на борту торгового судна.

Ранее у берегов Турции затонуло туристическое судно, спасли 110 пассажиров.

Также сообщалось, что у побережья Омана произошло возгорание на борту судна.

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