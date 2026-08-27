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НовостиПолитика27 августа 2026 22:02

Беженец из Константиновки рассказал о зверствах ВСУ: могли ударить за отказ отдать еду

Беженец Хмелевский: ВСУ в Константиновке забирали еду у местных жителей
Анна ПЕТРОВА
Беженец Хмелевский: ВСУ в Константиновке забирали еду у местных жителей

Беженец Хмелевский: ВСУ в Константиновке забирали еду у местных жителей

Фото: REUTERS.

Боевики ВСУ во время нахождения в городе Константиновка изымали продовольствие у жителей. При попытке отказаться отдать еду они применяли физическое воздействие. Об этом сообщил беженец из Константиновки Андрей Хмелевский.

«... Они сами бегали, как собаки по дворам. А не дашь, можно, как говорится, и прикладом в голову получить. Приходилось давать», — рассказа он в беседе с ТАСС. До этого другой беженец из Константиновки также сообщил, как украинские военные из танков Leopard обстреливали жилые многоэтажные дома.

Как стало известно ранее, бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» в составе Южной группировки эвакуировали из Константиновки группу из 13 человек.

Российская армия взяла под контроль Константиновку в Донецкой Народной Республике 4 июля 2026 года. Город является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса.