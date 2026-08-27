В МИД отреагировали на молчание США на слова ЕС о «похоронах» Анкориджа

Лавров: Белый дом не отреагировал на слова Европы о «похоронах» Анкориджа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Белый дом никак не отреагировал на высказывания Европы о «похоронах» Анкориджа.

«Сразу после Анкориджа европейцы вместе с Владимиром Зеленским метнулись, "повисли" Дональда Трампа на руках. В итоге "обработки", которая продолжалась почти весь год, в июне сего года в Эвиане на саммите "семерки" президент Франции Эмманюэль Макрон гордо объявил, что они "похоронили" Анкоридж, а Трамп теперь с ними», — объяснил Лавров в беседе с РБК.

Ранее глава российского МИД высказал мнение, что Москва исходит из того, что американские коллеги пока не отказались от предложений Анкориджа.

По данным портала Axios, президент США Дональд Трамп допускает отказ от исполнения «договоренностей Анкориджа».

Напомним, что президент России Владимир Путин отметил, что встреча в Анкоридже с американским лидером не завершилась подписанием соглашений. По его словам, «Дух Анкориджа» не получил формального документального оформления.