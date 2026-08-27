Шпион потерялся: разведывательный беспилотник НАТО кружит без связи над Чёрным морем

Разведывательный беспилотник НАТО потерял связь с базой над Чёрным морем. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS.

Разведывательный беспилотник НАТО потерял связь с базой над Чёрным морем. Об этом информирует SHOT.

«Прямо сейчас разведывательный беспилотник итальянских ВВС RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA 10 наворачивает круги в нейтральных водах Чёрного моря. Некоторое время назад БПЛА подал сигнал 7600, что означает потерю двусторонней радиосвязи с базой из-за технической неисправности», - сказано в публикации.

Предположительно, БПЛА-шпион стартовал с авиабазы НАТО на Сицилии.

Ранее сообщалось, что разведывательный беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил (ВВС) Италии, входящих в состав НАТО, в среду, 29 апреля, подал сигнал бедствия во время полета над акваторией Черного моря.

Тем временем в Латвии всё чаще фиксируют случаи нападения жителей на промышленные беспилотники. Граждане закидывают камнями дроны для контроля за линиями электропередачи и поливают их водой из шлангов, опасаясь, что это могут быть разведывательные или боевые БПЛА.