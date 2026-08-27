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НовостиВ мире27 августа 2026 23:25

В Европе признали очевидное: Урсула фон дер Ляйен заявила о зависимости ЕС от энергоресурсов из РФ

Глава ЕК рассказала об исчезновении преимуществ экономики ЕС
Анна ПЕТРОВА
Глава ЕК рассказала об исчезновении преимуществ экономики ЕС

Глава ЕК рассказала об исчезновении преимуществ экономики ЕС

Фото: REUTERS.

Благосостояние ЕС в прошлом во многом зависело от российских энергоресурсов, китайского импорта и западных технологических преимуществ, которых в настоящее время больше нет. В этом призналась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«В течение длительного времени европейская экономическая модель опиралась на несколько очевидных вещей: импортируемые дешевые источники энергии, открытая мировая торговля, растущий доступ на рынок Китая, стратегическая защита со стороны США и западное технологическое лидерство. Все эти очевидные преимущества уже исчезли», — сказала она в рамках бизнес-форума в Париже.

По словам главы ЕК, старая модель больше не работает, а Европе нужен свежий взгляд на подходы.

Фон дер Ляйен не указала на то, что сбои в мировой торговле и прекращение поставок энергоносителей из России вызваны санкционной политикой, разработанной Еврокомиссией. При этом она пообещала, что в будущем ЕК окажет поддержку европейским компаниям.

Глава Еврокомиссии также отметила, что впервые в истории одновременно во всех 27 государствах-членах ЕС зафиксирован отрицательный торговый баланс. Она привела данные: за последние 5 лет европейский импорт из Китая вырос на 45%, тогда как экспорт в Китай сокращается. С начала года дефицит увеличился еще на 10%.

Помимо этого, она уточнила, что европейская промышленность попала в двойную ловушку. Например, более половины производств не выдерживают конкуренции с китайскими товарами, при этом критическое сырье и комплектующие Европа получает из Китая — доля превышает 80%, а по редкоземельным элементам достигает почти 100%.

По данным Sprott, Евросоюз хотел отказаться от российского урана и вводил соответствующие ограничения. Однако подобные меры ударили по самому альянсу из-за сохраняющейся зависимости от РФ.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предупредил, что рост цен на нефть обнажит ошибочность стратегии ЕС в отношении российской энергетики. Он также заявил, что «ошибки Европы будут полностью раскрыты».

Кроме этого, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил: российская сторона работала на энергорынке Европы, сталкиваясь с жесткой конкуренцией. Однако, добровольно устранив с рынка одного из ведущих продавцов, Европа перешла под влияние другого, который теперь задает тон.