Глава ЕК рассказала об исчезновении преимуществ экономики ЕС Фото: REUTERS.

Благосостояние ЕС в прошлом во многом зависело от российских энергоресурсов, китайского импорта и западных технологических преимуществ, которых в настоящее время больше нет. В этом призналась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«В течение длительного времени европейская экономическая модель опиралась на несколько очевидных вещей: импортируемые дешевые источники энергии, открытая мировая торговля, растущий доступ на рынок Китая, стратегическая защита со стороны США и западное технологическое лидерство. Все эти очевидные преимущества уже исчезли», — сказала она в рамках бизнес-форума в Париже.

По словам главы ЕК, старая модель больше не работает, а Европе нужен свежий взгляд на подходы.

Фон дер Ляйен не указала на то, что сбои в мировой торговле и прекращение поставок энергоносителей из России вызваны санкционной политикой, разработанной Еврокомиссией. При этом она пообещала, что в будущем ЕК окажет поддержку европейским компаниям.

Глава Еврокомиссии также отметила, что впервые в истории одновременно во всех 27 государствах-членах ЕС зафиксирован отрицательный торговый баланс. Она привела данные: за последние 5 лет европейский импорт из Китая вырос на 45%, тогда как экспорт в Китай сокращается. С начала года дефицит увеличился еще на 10%.

Помимо этого, она уточнила, что европейская промышленность попала в двойную ловушку. Например, более половины производств не выдерживают конкуренции с китайскими товарами, при этом критическое сырье и комплектующие Европа получает из Китая — доля превышает 80%, а по редкоземельным элементам достигает почти 100%.

По данным Sprott, Евросоюз хотел отказаться от российского урана и вводил соответствующие ограничения. Однако подобные меры ударили по самому альянсу из-за сохраняющейся зависимости от РФ.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предупредил, что рост цен на нефть обнажит ошибочность стратегии ЕС в отношении российской энергетики. Он также заявил, что «ошибки Европы будут полностью раскрыты».

Кроме этого, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил: российская сторона работала на энергорынке Европы, сталкиваясь с жесткой конкуренцией. Однако, добровольно устранив с рынка одного из ведущих продавцов, Европа перешла под влияние другого, который теперь задает тон.