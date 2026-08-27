Обвиняемого по делу об убийстве Илью Трабера освободили из СИЗО в Москве

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СИЗО в Москве покинул 75-летний предприниматель Илья Трабер, которого обвиняют в заказном убийстве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
В свою очередь адвокаты 75-летнего Трабера не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию в беседе с ТАСС.
По данным издания, основанием для освобождения Трабера могло послужить состояние его здоровья, при этом уголовное преследование не прекращено. По данным источника, предприниматель мог выехать в Санкт-Петербург.
17 июня Басманный суд Москвы отправил Трабера в СИЗО на два месяца.
По данным следствия, Трабер причастен к организации убийства предпринимателя и депутата Александра Петрова, застреленного в Выборге в октябре 2020 года. Вместе с ним был арестован предполагаемый исполнитель преступления Алисултан Надирбегов.
Суд в Петербурге ранее отправил полицейского в СИЗО за взятку в 30 млн рублей.