Аналитик Джатрас: Запад поддерживает Киев в надежде захватить ресурсы России Фото: REUTERS.

Стремление Запада воевать до последнего украинца продиктовано не соображениями безопасности, а иллюзией «разгрома» России и «завладения» ее богатствами. Об этом заявил американский дипломат в отставке Джим Джатрас.

«Как мы знаем, и некоторые это прямо заявляли, НАТО и ЕС готовы воевать до последнего украинца, и они настроены серьезно. <…> Это связано со стремлением Запада нанести поражение России, <…> чтобы раздробить ее, <…> и эксплуатировать ее ресурсы», — высказался он в эфире YouTube-канала.

Вместе с тем аналитик отметил, что ситуация как на линии соприкосновения, так и внутри страны для Киева становится все более сложной. Кроме этого, в России предупредили, что простои в портовой инфраструктуре Украины запускают негативные экономические процессы, которые способны привести к системному кризису.

По словам российского президента Владимира Путина, атаки на объекты гражданской инфраструктуры не привели к перелому в боевых действиях. Путин также отметил, что армия РФ наращивает интенсивность наступления и уверенно решает задачи СВО.