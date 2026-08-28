Семья из Германии сбежала в российский Барнаул от засилиья пропаганды ЛГБТ*

Выросший в ФРГ россиянин Лель переехал в Барнаул, чтобы родить ребенка Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Немецкая семья Лель переехала в Барнаул, чтобы их ребенок родился в России и рос в атмосфере традиционных ценностей, огражденный от пропаганды ЛГБТ* и от беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Об этом Антон Лель рассказал в беседе с РИА Новости.

Сам Антон имеет российское гражданство, поскольку переехавшие в Германию его родители не стали отказывать от гражданства РФ. А вот его супруга Патриция, уроженка Польши, сейчас оформляет вид на жительство. Супруги торопились в переездом, поскольку Патриция была в положении. Всего из Германии из-за несогласия с политикой страны переехали восемь членов семьи Лель: помимо супругов, это родители Антона и его брат с семьей.

Антон и Патриция переехали в Барнаул осенью прошлого года, а уже в начале июня они стали счастливыми родителями - у них родился сын Миша, полноправный гражданин России.

«Мы решили переехать, чтобы оградиться от пропаганды ЛГБТ*, она практически везде: начиная от телевидения, заканчивая школами, улицей, билбордами. В школу к племяннику приходил трансвестит - мужчина, одетый в женщину - и рассказывал, как хорошо быть трансвеститом. В садики приходили трансвеститы», - рассказал Лель, добавив, что второй причиной переезда стало огромное число беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.

Ранее сообщалось, что живущие за рубежом соотечественники массово засобирались на Родину. Только в организацию «Путь домой», которая помогает с репатриацией, обратились 180 000 человек. Специалисты отмечают, что Россия сегодня стала своеобразным Ноевым ковчегом.

*Запрещенная в России экстремистская организация