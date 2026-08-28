Развожаев: два человека пострадали при атаке ВСУ на жилой дом в Севастополе

Развожаев сообщил о пострадавших во время ночной атаки дронов ВСУ мирных жителях. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два человека пострадали в Севастополе при атаке беспилотников ВСУ в ночь на пятницу 28 августа. Об этом информировал губернатор Михаил Развожаев.

Чиновник сообщил, что сильные повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом, там было открытое возгорание на пятом этаже, взрывная волна выбила окна, рамы и балконы.

«Главное — все живы. При таких повреждениях дома чудом пострадали всего два человека: у пожилой женщины, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины осколками посекло спину. Ещё двое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались», - сообщил Развожаев на платформе «Макс».

Семьи с детьми разместили в пункте временного размещения, который развернули на базе соседнего детского сада, добавил он.