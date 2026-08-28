Россиян предупредили о пике активности клещей: он продлится до октября

В России пик клещевой активности может сохраниться до конца сентября Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Высокий уровень активности клещей сохранится вплоть до конца сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов.

Специалисты также сообщили, что зараженные клещи встречаются теперь и в ранее благополучных регионах. В частности, вирус энцефалита выявлен в Московской, Ленинградской, Тверской, Ярославской и ряде других областей.

«В особой группе риска — Удмуртская Республика, Красноярский край, Иркутская, Костромская и Кировская области. Большая часть обращений пришлась именно на них», — говорится в сообщении.

Эксперты связывают изменения в географии распространения клещей с климатом: теплые зимы, ранняя весна и рост температур создают условия для их выживания на новых территориях.

Эксперты уточнили, чем опасны разные виды клещей. Таежный — источник энцефалита, боррелиоза, анаплазма и эрлихия. Европейский лесной чаще всего вызывает боррелиоз, реже — энцефалит. Луговой — туляремию и риккетсиозы. Hyalomma — Крымскую геморрагическую лихорадку и еще несколько серьезных инфекций.

Согласно прогнозу синоптика Александра Ильина, «бабье лето» придет в Москву после 15 сентября.