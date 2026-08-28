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НовостиПолитика28 августа 2026 4:01

ТАСС: Украинские пограничники массово исчезают в «Волчанском котле»

Военнослужащие 4-го погранотряда ГПСУ перестали выходить на связь в нескольких районах Харьковской области
Анна ПЕТРОВА
ТАСС: Украинские пограничники массово исчезают в «Волчанском котле». ФОТО: Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

ТАСС: Украинские пограничники массово исчезают в «Волчанском котле». ФОТО: Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

В зоне «Волчанского котла», это населенные пункты Аниськино, Водяное и Артельное, пропадают военнослужащие 4-го погранотряда ГПСУ. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры пишет ТАСС.

«Родственники украинских пограничников сообщают, что в районах Аниськино, Водяного и Артельного Харьковской области массово исчезают пограничники из 4-го погранотряда ГПСУ. Все эти населенные пункты находятся внутри формируемого "Волчанского котла"», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что украинские военнослужащие не выходят на связь с середины июля.

Как пояснил военный эксперт Андрей Марочко, в июле армия России взяла под контроль 12 населенных пунктов Харьковщины. Подобное интенсивное давление привело к острой нехватке личного состава у ВСУ на этом участке.

Кроме этого, скопление военнослужащих 475-го отдельного штурмового полка ВСУ, готовившее удар во фланг, было ликвидировано в районе Сосновки Харьковской области.