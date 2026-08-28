Лавров оценил позицию Пашиняна о продаже концессии на ж/д

Лавров: призыв Пашиняна продать концессию на ж/д вызывает удивление Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Предложение армянского премьер-министра Никола Пашиняна продать Армении концессию на железные дороги вызывает у Москвы удивление и «эмоции в груди». Об этом в интервью телеканалу РБК признался глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что если уж Ереван поднимает такие вопросы, то партнеру следует объяснить логику своих рассуждений.

«А вместо этого делается публичное заявление о том, что это вообще их (Южно-Кавказская железная дорога, находящаяся у РЖД в концессии - Прим. Ред.) и вообще мы им два миллиарда должны», - отметил Лавров.

Министр добавил при этом, что Москва и Ереван регулярно контактируют на уровне вице-премьеров. И на этих встречах можно обсуждать любые вопросы, интересующие Армению, включая и ситуацию с Южно-Кавказской железной дорогой.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что Ереван может потребовать от России $2 млрд за использование железнодорожной инфраструктуры республики. Политик отметил, что железная дорога на территории страны является собственностью Армении. По его словам, Ереван должен иметь возможность использовать ее так, как считает целесообразным.

В апреле армянский премьер допустил передачу концессии на железные дороги от России Казахстану. Пашинян подчеркивал, что обсуждать такую сделку за спиной Москвы Ереван не станет.