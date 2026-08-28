«Нас ставили перед фактом»: Лавров рассказал о месте России в G8

Лавров: Россия не была равноправным партнёром в G8, часто ставилась перед фактом Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Членство России в «Большой восьмерке» (G8) было не полноценным, и Москва никогда не была равноправным партнёром. Нашу страну просто держали «при себе», часто ставя перед фактом принятых решений. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что Запад всегда имел идею «держать Россию при себе», но не в качестве равноправного партнера. Даже став членом G8, Россия не стала полноценным членом организации.

«Это была восьмерка, когда обсуждались политические вопросы, когда Западу нужно было навязать что-то из политических оценок, например, по Ирану или КНДР. Причем навязывались оценки, которые выходили за рамки имеющихся решений Совета Безопасности ООН», — уточнил Лавров.

Но как только речь заходила о деликатных вопросах управления международной валютно-финансовой и торговой системой, обсуждение шло странами «семерки» без участия Москвы. Главе российского Минфина после просто озвучивались решения по темам.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что перестал ездить на конференции «Большой восьмерки» (G8) еще до 2014 года. Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не напрашивалась в G8.

При этом посол России в Великобритании Андрей Келин отметил, что РФ не нужна «Большая восьмерка», ставшая G7. Российские представители не остались вне международных организаций даже после наложения многочисленных санкций. Москву никто не выгоняет.