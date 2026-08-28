Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 августа 2026 5:17

Самолёт с 99 пассажирами на борту подал сигнал бедствия над Нижним Новгородом

Superjet сигнал бедствия из-за срабатывания сигнализации о возможном пожаре в багажном отсеке
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Самолёт с 99 пассажирами на борту подал сигнал бедствия над Нижним Новгородом

Самолёт с 99 пассажирами на борту подал сигнал бедствия над Нижним Новгородом

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самолет Superjet авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Тбилиси, подал сигнал бедствия над Нижним Новгородом из-за срабатывания сигнализации о возможном пожаре в багажном отсеке. Об этом сообщает SHOT.

По данным издания, инцидент произошел на высоте около 10,5 тысячи метров. В кабине экипажа сработало предупреждение «пожар в багажном отсеке». Пилоты передали международный голосовой сигнал бедствия Mayday и включили систему пожаротушения.

Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. На борту находились 99 пассажиров. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

При последующем осмотре самолета следов возгорания обнаружить не удалось. На следующее утро борт вылетел в Москву и после проверки вернулся к выполнению рейсов.