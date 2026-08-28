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НовостиПолитика28 августа 2026 5:27

Западная ложь как оружие: Захарова привела примеры сфабрикованных историй в СМИ

Захарова: экс-журналист Guardian признался в фабрикации статьи об Иране
Семен ЗИМИН
Западная ложь как оружие: Захарова привела примеры сфабрикованных историй в СМИ Фото: МИД

Западная ложь как оружие: Захарова привела примеры сфабрикованных историй в СМИ Фото: МИД

В основе западной пропаганды нередко лежат откровенные фейки, и очередное признание бывшего корреспондента The Guardian это подтверждает. Журналист Саид Камали Дехган сознался, что его «эксклюзивное интервью» с иранкой, якобы приговорённой к забиванию камнями, было полностью сфабриковано. Эту информацию обнародовала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дехган признал, что статья 2010 года вышла в момент пика давления на Иран и стала идеальным эмоциональным поводом для санкций. Он также отказался от участия в фильме HBO, назвав его антииранской пропагандой. При этом материал до сих пор висит на сайте Guardian без опровержений.

«Поговорим о Буче и о том, как "Би-Би-Си" крутанули этот фейк?» — подытожила дипломат.

Захарова указала, что это не единичный случай: в 1990 году кувейтская девочка рыдала в Конгрессе США о младенцах из инкубаторов, но позже выяснилось, что её выступление было постановкой PR-агентства. Подлогами грешили и журналисты New York Times и The New Republic, а «пробирка Пауэлла» стала символом лжи для оправдания войн. К этому списку теперь добавилась история Дехгана, и вряд ли она станет последней.